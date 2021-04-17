世紀交易！曼聯想4換1簽哈利卡尼

曼聯想收購熱刺前鋒哈利卡尼，已經係公開嘅秘密，但熱刺將呢位27歲英格蘭國腳標價為1.2億鎊，令紅魔鬼卻步。曼聯一方面想簽卡尼，但另一方面又唔想支付巨額轉會費，所以計劃用4位球員作為交換，包括門將迪基亞、後衞艾歷拜利、中場連格、前鋒安東尼馬迪爾，如果有必要，甚至可能再加部份現金，誓要將哈利卡尼收歸旗下。

熱刺領隊摩連奴之前執教過曼聯，對呢4位紅魔鬼球員非常熟悉，當中最有興趣簽入迪基亞，畢竟熱刺現時門將洛里斯已經34歲，更有傳佢將於今夏離隊，簽入迪基亞正好填補嘅洛里斯位置。

曼聯2號門將甸恩軒達臣表現成熟，亦令曼聯願意放走隊內最高薪嘅迪基亞，可以慳番一大筆人工。

至於連格1月被曼聯外借去另一支倫敦球隊韋斯咸後，表現大勇，成為唔少球會爭奪目標，對熱刺有一定吸引力。連格亦話倫敦嘅居住環境係佢翻生嘅主因，想留喺當地。

安東尼馬迪爾雖然喺曼聯表現麻麻，但其實熱刺早於2018年已經想簽入呢位法國國腳，加上佢現年只係25歲，仲有提升空間。

另外，熱刺需要1位中堅，代替可能離隊嘅艾達韋列特，艾歷拜利係摩連奴執教曼聯時，首位簽入嘅球員，應該符合「寸王」要求，問題係呢位中堅經常受傷，「估值」方面可能較低，唔排除曼聯需要加入部份現金。如果呢單世紀交易成事，對兩間球會都有好處。