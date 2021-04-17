港超聯　「堅」調動制勝！東方龍獅反擒理文

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（17日）上演前4大戰，東方龍獅於主場旺角大球場激戰理文。最終在雙方上下半場各入2球的情況下，東方龍獅憑費蘭度末段建功，以3比2反勝對手，全取3分並收窄與榜首傑志的差距至6分。

東方龍獅和理文下月14日將在「亞協盃」對碰，因此今仗亦可謂亞洲賽「香港內訌」的預演。這場很大機會影響聯賽3甲名次的大戰，在2分鐘便由理文基華尼頓的入球揭開序幕，他接應亞哥斯達的助攻熨死角入網，客軍早段領先。

東方龍獅6分鐘憑刑滿復出的盧卡斯創造出第一個攻門，可惜他接應黃梓浩的傳中施頂被袁皓俊接實。客軍14分鐘便再次撕破對手防線，余沛康落底傳中，倒戈相向的李康廉撞射射成2比0。

落後的東方隨即換入杜度變陣，更在22分鐘憑費蘭度博得12碼，此子親自操刀卻被袁皓俊撲到「宴客」，主隊錯失拉近差距機會。東方龍獅半場落後2球。

易邊後，主隊主帥李志堅再作出調動，「撳掣」換入鍾偉強和林恩許加攻火力，46分鐘利馬罰球直射被袁皓俊輕鬆沒收。不過主隊50分鐘便憑辛祖接應鍾偉強斬中，前柱頂成1比2，兼攻入個人今季聯賽第8球。

追近後主隊攻勢更猛，後備入替的鍾偉強交出助攻後更自己建功，此子禁區內射遠柱入網，助球隊57分鐘扳平2比2。

客軍被追平後及時甦醒，憑李康廉和黃俊皓連環攻門，惟都未能再次考驗門將葉鴻輝。「阿輝」65分鐘更作出一次關鍵撲救，擋走基華尼頓的近門勁射，博得現場不少掌聲。

末段戰況緊湊，費蘭度80分鐘接應辛祖橫傳第一時間施射高出。但這位上半場射失12碼的巴西裔前鋒，在87分鐘攻入今場關鍵一球將功補過，助東方龍獅後來居上3比2，全取3分。

東方龍獅今場在半場落後2球的情況下，最終連入3粒反勝對手，總監兼主教練李志堅賽後直指，關鍵在於球員有能力在半場之際調整表現。他認為勝仗對球隊爭標形勢相當重要，假如今場失分爭標難度會更大，又指費蘭度的末段入波對他有很大幫助，他寄望次循環餘下3場比賽避免再失分，以保持爭冠希望。

被問到對今季聯賽保留第3循環賽事與否的看法時，「堅Sir」堅稱看不到有理由要取消：「你話跑400米依家話跑300，好似有啲問題，再講我哋長期都習慣咗7至8日打3場波，第3循環（爭標組）4隊波打3場波點會打唔到？我覺得應該有空間。」

他又透露仍然未決定出戰「亞協盃」的球員名單，皆因球隊受傷病困擾，又稱盧卡斯和早段換出的艾華度是帶傷上陣，傷兵問題令球隊在決定人選上帶來難題。

理文主教練陳曉明則明言難以接受戰果，雖然上半場球員表現出色，而且亦一早預計對手會以高空球進攻，奈何不如意的事情仍然發生，他坦言自己應肩負敗仗的最大責任。同被問到有關「亞協盃」的事情時，「曉明Sir」謂暫時應先專注於次循環餘下4場賽事。