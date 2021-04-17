港超聯　鍾偉強頂硬上：落得場就要出盡力

東方龍獅周六（17日）於「中銀人壽香港超級聯賽」與理文的焦點大戰中脫穎而出，最終以3比2反勝對手。其中近期大傷後復出，連續第二場出戰的鍾偉強，先助攻辛祖為球隊吹響反攻號角，再射入關鍵的扳平球，為東方龍獅全取三分立奇功，賽後他亦講起自己多月重返綠茵場的經歷。

去年11月底東方龍獅和理文聯賽首循環對決一戰，鍾偉強踢了半月板受傷前的最後一場比賽，其後經歷手術，闊別賽場近5個月，這位球隊攻擊好手，終於於上場對標準流浪一戰復出。今仗再度披甲面對強敵理文，後備入替的鍾偉強，亦再次嘗到久違的入球滋味：「始終由之前復賽前，最後一場又係對理文，之後做完手術到依家，差唔多5個月，冇踢波都一段時間，自己係冇乜比賽嘅感覺，難得一好番，『堅Sir』（總監兼主教練李志堅）都相信我擺我係後備席；希望攞到去，可以為球隊做番啲嘢。」

「堅Sir」提到近期多位球員都要帶傷應戰，剛剛由傷病中走出來的鍾偉強，左腳仍需要以膠布裹起，但無阻他今仗在左翼位置頻頻發難衝擊對手防線，賽後他承認自己狀態依然欠奉：「（狀態）係好唔足夠，始終做完手術，到跟番大隊全面投入操練，都係得一個禮拜時間。」今場球隊開局早段就先失兩球，最終成功扭轉乾坤，鍾偉強承認對球隊士氣有很大幫助：「幸好下半場出番嚟，球隊士氣都好好冇洩氣，追下一球追下再一球，好慶幸最後贏到3比2。」

東方龍獅隊內進攻好手雲集，競爭極大，但過去鍾偉強不時能交出驚艷表現，在球隊最需要的時候挺身而出，被譽為陣中「奇兵」，對於這個定位，鍾偉強有自己一番見解：「無論正選嗰11個，或者後備嗰班，只要教練一需要，就會搏盡。」