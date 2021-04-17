青少年體記畢業啦！資深前輩傳授絕技

如何準備一個好直播？如何做一個好訪問？第八屆「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」周六（17日）於東華學院完成最後一個課堂，由計劃負責人兼導師李德能授課，以及請來資深傳媒人孔慶慇、馬啟仁、張丕德分享寶貴經驗，內容相當豐富。

最後一堂的壓軸由計劃創辦人兼導師李德能，與學員進行體育評述練習，為英超、NBA等大型賽事評述。學員們初嘗評述難免會緊張，但李德能對同學表現相當滿意，除了即場教授直播評述做現場直播的技巧，亦作出指點及鼓勵：「 與其講得多，不如講得清楚。但以第一次嚟講，大家都做得相當唔錯，希能未來可以幫到大家搵到更多評述比賽嘅實戰機會。」

培訓計劃的另一特色是理論與實踐並重。雖然學習旅程圓滿結束，未來仍有不同實習機會，鼓勵一班有志投入體育記者行列的年輕人「親身經歷，勇敢嘗試」。學員更有機會參與甲一籃球聯賽、甲組五人足球聯賽的現場直播評述及賽後採訪、延伸項目「JSR做好體育」的節目拍攝工作，以及訪問曼聯名宿Andy Cole的寶貴機會，為學員創造難忘的實戰體驗。