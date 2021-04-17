英足盃雙藍會　車仔頂得住藍月

今晚英格蘭足總盃4強「雙藍會」，車路士於中立場溫布萊球場火併曼城。兩軍都啱啱喺歐聯進身4強，雙方不論狀態、人腳及穩定性都不相伯仲，不過曼城4線發展疲於奔命，車仔自杜曹中途接手後僅2敗，大有進步，而且足總盃特旺車仔，佢哋近4屆有3屆殺入決賽，呢場絕對係五五波之爭，投注就梗係揀受讓嗰隊，車仔受讓半一捧下盤。（無綫85台周日凌晨零時30分直播）

曼城今季持續強勢，穩坐英超榜首，更有機會做「4冠王」，不過論到英足盃成功，車路士就威過曼城，隨住阿仙奴、曼聯、熱刺出局，曾8度封王嘅車仔，係4強中捧足總盃次數最多球隊，曾8奪得冠軍，單計近4屆更3度殺入決賽。

車仔季中怒炒林柏特，杜曹上任後，球隊立即大翻身，歐聯殺入4強，防守回穩乃反彈主要原因，各項賽事近18場豪取12勝4和2負，其中13場保持清白之身，前面亦有夏維斯、美臣蒙特同基斯甸普列錫等輪流發威，喺無鋒陣下盡顯後上入楔功力。

曼城需要4線作戰，周中踢完歐聯8強次回合，今晚就英足盃鬥車仔，下周中英超作客阿士東維拉之後，4月25日又同熱刺喺英聯盃爭霸。主帥哥迪奧拿無可避免要作出輪換，上場聯賽鬥列斯聯，喺派出多名副選下輸1比2，賽果再次凸顯「藍月亮」主力與副選嘅實力差距，前鋒加比爾捷西斯表現不穩，亦影響進攻效率，加上日前歐聯先落後多蒙特，要花氣力反勝，更比車路士少1日休息，球員或未嚟得切回氣。

「雙藍」今場差唔多都可以夫添上陣，車路士只有高華錫有傷可能避戰，但用上尼高路簡迪影響不大，從兩軍近況、實力及盃賽發揮，呢場係名乎其實嘅五五波，不論邊隊最終殺入決賽都具說服力，而且車仔近3次喺「福地」溫布萊出戰英足盃4強，全部於法定時間贏波晉級，從投注角度，曼城要讓半一實在太多，車路士下盤絕對抵玩。

※渡邊年

車路士近3次於溫布萊出戰英足盃4強成績

100% 勝

陣容圖

車路士

1阿列沙巴拿加

28艾斯派古達 6堤亞高施華 2魯迪格

20赫臣奧杜爾 5佐真奴費路 7尼高路簡迪 3馬高斯阿朗素

10基斯甸普列錫 19美臣蒙特

29夏維斯

曼城

31艾達臣摩拉斯

2基爾獲加 3魯賓戴亞斯 14拿樸迪 27祖奧簡斯路

17奇雲迪布尼 25費蘭甸奴 8根度簡

47菲爾科頓 9加比爾捷西斯 7史達寧