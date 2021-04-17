麥卡倫入5球威到盡　墨爾本城狂派7蛋

澳職周六（17日）下午上演墨爾本市打吡戰，結果主場出擊嘅墨爾本城憑射手占美麥卡倫獨取5球，以7比0狂數有超過半場時間少踢1人嘅墨爾本勝利。麥卡倫除咗追平澳職單場入波最多紀錄，依家喺射手榜亦繼續以19球領先，大有機會打破澳職單季入球最多紀錄。

兩軍今季首循環交鋒，墨爾本城作客已經送過6隻光蛋畀墨爾本勝利，估唔到今次又嚟一場大屠殺，納博特喺上半場11分鐘為主隊先開紀錄，客軍31分鐘有阿達馬查奧爾領紅牌被逐，墨城人多蝦人少，結果占美麥卡倫分別喺35、64、76、84及85分鐘連入5球，包括兩球12碼，加上阿祖安隆拿埋齋，贏夠7比0完場。

墨爾本城淨勝7球，追平咗澳職主場贏波最大差距紀錄，麥卡倫個人入5球，亦係2007年艾奇湯臣之後，首位球員可以喺澳職單場入5球，而且今次係麥卡倫澳職生涯第6次連中三元，成功超越貝利沙，成為澳職「戴帽」次數No.1。目前麥卡倫距離澳職單季最多入波只差8球，現時紀錄係FC悉尼前鋒保保喺2017/18球季攻入27球，以麥卡倫現時走勢極有機會再創新猷。