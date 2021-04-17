老布再次神調動　連王都冇符

周六晚（17日）英超頭場，「錘仔幫」韋斯咸雖有「連王」連格連續4仗有波入，但中後場球員接連犯錯兼打少個，作客以2:3輸畀「喜鵲」紐卡素，錯失殺上第3位嘅良機，相反紐卡素聯賽2連勝，護級形勢大好。

雖然韋斯咸初段控球較多，但紐卡素埋門多入肉，36分鐘韋斯咸中堅奇治戴臣於中圈附近控甩波，同對方前鋒祖連頓撞埋一堆，辛特麥斯明攞到波即長驅直進，殺入禁區起腳，伊沙迪奧普不慎擺烏龍，令「喜鵲」先開紀錄，同時奇治戴臣嗰下侵犯祖連頓，導致兩黃一紅被逐，真係賠了夫人又折兵。5分鐘後紐卡素一次角球攻勢，「錘仔幫」門將法比安斯基竟然接波甩手，祖連頓即喺門前執死雞射成2:0。

易邊後韋斯咸喺連格策動下，搶番唔少攻勢，73分鐘伊沙迪奧普亦將功補過追番粒，冇耐施亞蘭奇勒於禁區內犯手球而輸12碼，「連王」操刀扳平，連續4仗有士哥。紐卡素主帥布魯士立即換入祖爾韋洛克，呢位阿仙奴借將入場僅1分鐘，即接應馬特列治傳中頂成3:2。布帥繼上仗換入辛特麥斯明，即交出入波兼助攻反勝般尼後，再有神調動，果然運籌帷幄，依家升上第15位，領先尾3富咸9分，護級在望。