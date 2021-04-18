曼城四冠王美夢粉碎　仲有迪布尼受傷

周日(18日)凌晨英足盃4強「雙藍大戰」，車路士憑薛耶治一箭定江山，以1比0擊敗曼城，近5屆第4次打入決賽。曼城輸波之後，唔止四冠王美夢粉碎，仲有中場主將奇雲迪布尼受傷，隨時影響埋英超、英聯盃及歐聯爭標機會。

今場波喺倫敦溫布萊球場舉行，車路士變相有半個主場之利，比賽初段已佔上風，開波6分鐘就幾乎先開紀錄，芝維爾直傳畀迪姆華拿，後者再傳中，由薛耶治射入，但球證指迪姆華拿越位在先，薛耶治入波亦無效，轉個頭芝維爾近門起腳，貼柱出界，反觀曼城攻勢唔多。

換邊之後僅3分鐘，曼城遭受重大打擊，中場大腦奇雲迪布尼受傷退下火線，立即打亂領隊哥迪奧拿嘅部署。踢到55分鐘，車路士「詐胡組合」再次合作，迪姆華拿左路傳中，薛耶治射入空門。4分鐘後，呢位摩洛哥國腳原本有機會梅開二度，佢單刀起腳，被曼城門將薩克史提芬封出。

踢到補時，車路士又食詐胡，基斯甸普列錫殺入禁區射入，但都係被判越位，幸好無阻車仔第15次打入英足盃決賽，將會同李斯特城對修咸頓嘅勝方爭奪冠軍。

賽後，曼城領隊哥迪奧拿承認球隊失波之後，未能創造具威脅攻勢，因為車仔防守非常出色。佢亦透露奇雲迪布尼足踝受傷，情況令人擔憂，呢位比利時國腳將會接受詳細檢查，睇下傷勢有幾嚴重。