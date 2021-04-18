巴塞大勝捧西盃！美斯狂破紀錄

周日(18日)凌晨西班牙盃決賽，巴塞隆拿以4比0大勝畢爾包，奪得冠軍，打破721日錦標荒。巴塞球王美斯今場梅開二度，成為西盃創立118年以來，首位7屆決賽入波嘅球員，同時亦成為呢項賽事決賽累積入波最多嘅球員。

巴塞隆拿開波5分鐘幾乎入波，法蘭基迪莊射門中柱彈出，其後畢爾包中場丹尼卡利路禁區內犯手球，但球證冇吹罰12碼，巴塞上半場未能入波，的確比較唔抵。

換邊之後，巴塞發動閃電戰，12分鐘內連入4球，先係60分鐘法蘭基迪莊右路傳中，基沙文近門射入。3分鐘後，佐迪艾巴左路傳中，法蘭基迪莊飛頂入網。

68分鐘，美斯射成3比0，呢位阿根廷國腳連續13季入波「30+」，僅過4分鐘，美斯再撞射入網，送夠4隻蛋畀畢爾包。

美斯今場創下多個紀錄，包括成為西盃史上首位7屆決賽入波嘅球員，佢喺西盃決賽累積入球增至9球，成為決賽累積入波最多嘅球員，同時成為1950年以來，首位喺西盃決賽4分鐘入2球嘅球員。

同埋美斯、布斯基斯、碧基球員生涯第7次捧西盃，亦平咗賽事紀錄。主帥朗奴高文首季執教巴塞隆拿，就有盃捧，並結束自己12年錦標荒。

至於畢爾包就慘，繼4月初喺上屆西盃決賽補賽，不敵皇家蘇斯達之後，今場又輸畀巴塞，兩星期錯失兩次奪冠機會。