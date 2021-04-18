曼聯遇上豬頭骨　小心中伏

周日(18日)晚英超尾場2哥曼聯喺主場鬥般尼。「紅魔」過往主場對般尼往績一般，加上賽程頻密下球員攰爆，主勝熱得嚟唔穩陣；般尼遇強例玩死守，而且近6次對「紅魔」5次開2球或以下，2.5球嘅入球細仲抵玩。（Now 621周日晚11時直播）

由於榜首曼城上輪聯賽輸波，「紅魔」依家落後11分兼少踢一場，今場只要全取3分，就可縮窄至8分差距，不過佢哋近年主場對般尼經常陷苦戰，近4次主場交手僅得3和1負，絕對唔係話贏就贏到，加上幾日前踢完歐霸，匆匆再戰體力無疑較輸蝕。

般尼踢法守強攻弱

仍於下游掙扎嘅般尼，向來守強攻弱，31場聯賽只入25粒，僅比錫菲聯及富咸多，作客奧脫福只望靠防守搶1分。佢哋雖然近兩仗聯賽全敗，但近期對住前10球隊如李斯特城、阿仙奴及愛華頓都唔輸，不容少覷。睇番兩隊近6次交手5次開2球或以下，今仗唔慌多波入，不妨向入球細埋手。

直播表

周日2:00pm 日職 名古屋鯨魚 Vs 鳥棲砂岩

有線661、601台

周日4:10pm 澳職 FC麥克阿瑟 Vs 紐卡素噴射機

無綫85台

周日8:00pm 西甲 皇家蘇斯達 Vs 西維爾

Now 632

周日8:00pm 西甲 奧沙辛拿 Vs 艾爾切

Now 633

周日8:30pm 英超 阿仙奴 Vs 富咸

Now 621

周日9:00pm 意甲 阿特蘭大 Vs 祖雲達斯

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

周日9:00pm 意甲 拉素 Vs 賓尼雲圖

Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302

周日10:15pm 西甲 馬德里體育會 Vs 伊巴

Now 632

周日10:15pm 西甲 艾拉維斯 Vs 侯爾斯卡

Now 633

周日11:00pm 英超 曼聯 Vs 般尼

Now 621

周一凌晨零時 意甲 拖連奴 Vs 羅馬

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

周一0:30am 西甲 貝迪斯 Vs 華倫西亞

Now 632

周一0:30am 西甲 卡迪斯 Vs 切爾達

Now 633

周一01:30am 英足盃 李斯特城 Vs 修咸頓

無綫myTV SUPER

周一2:45am 意甲 拿玻里 Vs 國際米蘭

Now 638、有線654、614、662、602台、無綫myTV Gold 301

周一3:00am 西甲 基達菲 Vs 皇家馬德里

Now 632、611

周一3:00am 西甲 利雲特 Vs 維拉利爾

Now 633