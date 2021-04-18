港超聯　標準流浪強陣　惡鬥冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（18日）下午3時頭場，標準流浪於斧山道運動場迎戰冠忠南區，雙方目前於聯賽榜下游奮戰，為爭取更高排名，遇上實力相若對手必有一番惡鬥。（on.cc東網周日下午3時直播）

現排第6的標準流浪，近兩仗接連末段失波招致失分，教練賴嘉輝否認是個別球員失誤所致，並認為是球隊的決心未夠：「球員唔慣領先住踢，尾段決心唔夠，依家就係要調整心態，贏緊嗰時唔淨只要穩陣，而係保持進攻。」

法蘭度姚浩明刑滿復出

面對正陷入低谷的南區，「賴Sir」明言對手陣容具質素，排名並非反映實力，即使於主場斧山道運動場擺陣，球員也絕不能認為「攞梗3分」，會以視南區為前列球隊的心態應對。另外法蘭度、鍾昇霖和姚浩明刑滿復出，有望重回正選。

季中由南區轉投流浪的陳肇鈞提到，今場面對舊球會，會懷着更大的決心落場：「特別之前2場喺應該贏嘅情況失分，加埋呢場始終多人關注，又冇咩必要證明畀人睇，反而係我畀壓力自己，自覺過去幾場都愈來愈有狀態，希望呢場真係幫球隊攞3分。」

列文明言要改善防守

冠忠南區上仗一度被愉園反超前，猶幸最後時刻仍未放棄，最終以3比3逼和「快活谷」，但仍然與3分擦身而過。主教練列文承認，防守仍有不少改善空間，但認為猛烈的進攻火力，能為球隊打下強心針：「我哋對邊隊都入到波，過去3場入6球，每場我哋都好具威脅，我哋喺呢方面充滿信心。」連續2場都有斬獲的夏志明及史提芬彭利拿，包辦了南區近2仗的5個入球，今場2人有望繼續聯手為南區爭「士哥」，惟中場柏度有傷上陣成疑。

首循環南區以3比3賽和標準流浪，該仗有進帳的史提芬彭利拿剛度過33歲生日，他對自己近期狀態感滿意，但並不甘安於現狀：「呢排自己雖然有入波但球隊贏唔到，嗰種感覺好複雜。」今仗面對舊主流浪，「肥彭」希望能延續強勢之餘，亦能帶領球隊走出不勝怪圈。

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