港超聯　天水圍飛馬撻着迎晉峰

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（18日）下午5時30分上演尾場，有3哥天水圍飛馬回師元朗大球場，恭候「青春班」晉峰。飛馬在本月兩度作客都贏波而回，士氣正盛，今仗更有地利之助，肯定要擸足3分方肯罷休！（on.cc東網周日下午5時30分直播）

主隊飛馬近兩仗均在先落後的情況下，成功逆轉對手，今仗對晉峰自然被看高一線，但主教練郭嘉諾強調球隊今場無輪換空間，會繼續全力爭勝，務求保持在前3位置，甚至目標是殺上次席。

嘉諾Sir用土炮「擔大旗」

雖然近仗串演中堅的基斯「5黃」停賽，惟「嘉諾Sir」並不擔憂替補人選，直言一眾土炮有力「擔大旗」：「劉學銘、胡晉銘都踢到嗰個位，仲有羅曉聰、謝朗軒都交到表現，好多人都話達施華狀態火熱，但唔好低估一班本地球員嘅能力。」

今季為飛馬上陣15場的中場黎格爾，近仗不乏攻門機會，惟均告與入球擦身而過。他認為除了欠運之餘，自己的把握力亦有待提升，他更不諱言對入球期待已久：「都諗咗成季好似仲係爭球入波，好想入一球嚟肯定一吓自己嘅進步。」

晉峰上仗3球不敵傑志，吞下3連敗之餘更顆粒無收。總教練何信賢坦言球隊連績3仗硬撼前列分子後，信心受影響，加上踢法已被洞悉，令球員進攻背負更沉重包袱，此問題並非一時三刻能夠解決。「何Sir」又指對手飛馬最近已打起信心，無論穩守突擊，甚至全攻型踢法皆執行得相當純熟，加上達施華、黎格爾等球員狀態火熱，有分落袋已相當難得。

小將紀思昊盼取得入球

小將紀思昊上仗首次在聯賽擔正，他坦言相當興奮，認為自己表現尚算合格，惟防守及體能需要加強。對於球隊最近攻力疲弱，「思昊」解釋實力差距是主因：「近幾場對住前列球隊，我哋部署都係以防守為主，加上佢哋嘅防守球員好強又有經驗，好難攞到甜頭。」他表示球隊吸取經驗後，今仗期望在進攻上更具侵略性，自己亦希望取得入球，帶領球隊取勝。

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