六冠主帥費歷克宣布離隊　拜仁贏波都冇癮

拜仁慕尼黑喺周六(17日)晚德甲作客以3比2擊敗禾夫斯堡，但賽後球隊迎來噩耗，教練費歷克正式宣布，將於今季結束之後離隊。拜仁失去呢位「六冠主帥」，下季能否取得佳績，實在令人懷疑。

費歷克話：「我已經通知球會，希望今季結束後離隊。」當記者問到呢位56歲名帥是否會接任德國國家隊領隊之位時，佢暗示有興趣：「我嘅未來仲未有定論，亦未同任何人傾過，德國隊帥位當然係一個唔錯選擇，每位教練都會考慮呢個職位。過去幾星期並唔輕鬆，我熱愛拜仁，當球隊歐聯出局後，我已經通知會方離隊嘅決定。」

有傳費歷克同拜仁體育總監沙歷咸美斯不和，甚至已到達勢不兩立嘅局面，拜仁冇可能踢走沙歷咸美斯，費歷克惟有自己走人。

費歷克原本擔任拜仁助教，2019年11月接替被炒嘅尼高高華，成為主帥，並帶領拜仁創出超卓成績，一口氣奪得德甲、德國盃、德超盃、歐聯、歐超盃、世冠盃，成為六冠王。

至於拜仁慕尼黑周六(17日)晚場德甲，18歲新星穆斯亞拿表現大勇，個人梅開二度，祖普莫亭亦建一功。拜仁贏波之後，已經領先第2位RB萊比錫7分，費歷克好大機會協助球隊捧盃告別。