何詩蓓兩破港績　劉紹宇破方力申塵封21年紀錄

「第64屆體育節-香港長池游泳計時賽 II」周日（18日）於香港體育學院舉行，何詩蓓（Siobhan）、卓銘浩及劉紹宇於上午賽事已連破4項香港紀錄，其中Siobhan刷新自己保持的女子200米及50米自由泳兩項紀錄，其200自時間為今年世界第3快。距離東京奧運不到100日，Siobhan正值上佳狀態，為港隊爭牌注入強心針。

去年率先奪得奧運資格的何詩蓓（Siobhan）延續火熱狀態，是日於強項200自游出達奧運A標的1分54秒89名列第1，刷新自己於2019年世界錦標賽所創下的香港紀錄。該時間屬今年世界第3快，僅次於美國奧運5金得主列迪姬（1分54秒40）及3月打破亞洲紀錄的中國泳手楊浚瑄（1分54秒70），愈戰愈勇的Siobhan其後在50自再以24秒83打破自己保持的香港紀錄。

至於上月於「香港游泳奧運計時賽」先後刷新800自及200自香港紀錄的卓銘浩同樣表現出色，在400自游出達奧運B標的3分50秒53，打破個人保持的香港紀錄；而劉紹宇則在200背游出2分05秒07，成功打破方力申2000年悉尼奧運創出的紀錄。這是前「香港飛魚」方力申所保持的最後一個香港紀錄，意味著香港泳壇正式進入新一頁。