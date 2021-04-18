港超聯　終於贏波！冠忠南區2比1挫標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（18日）頭場上演榜下游對決，標準流浪坐鎮斧山道運動場迎戰冠忠南區。結果憑「肥彭」史提芬彭利拿個人梅開二度，冠忠南區反客為主以2比1擊敗標準流浪，終於搶得復賽後首場勝仗。

上仗賽和強敵東方龍獅的標準流浪，今仗有主力中堅法蘭度及姚浩明刑滿復出，與基蘭馬及復任正選的門將奧利斯合力鎮守防線，今仗倒戈的中場陳肇鈞，負責為亞加斯圖和祖連奴輸送彈藥。冠忠南區方面，近期腳風奇順的兩大主力前鋒夏志明及史提芬彭利拿，繼續擔起入球重任。

是日斧山道運動場風勢凌厲，極力希望擺脫不勝怪圈的冠忠南區，早段就乘順風優勢，迅速搶得先機，開賽僅9分鐘，佐佐木周右路接應夏志明直線形成突破，傳中給剛剛度過33歲生日的史提芬彭利拿射入，為冠忠南區取得1比0領先優勢。

落後的主隊極力反撲，12分鐘，祖連奴高波傳中，基藍馬一射飛天。雖然佔盡控球優勢，但標準流浪未能製造出太多入肉埋門機會，相反南區靠快速反擊，頻頻令流浪後防出現險情，32分鐘，夏志明禁區頂罰球直射，被奧利斯飛身撲出。南區半場暫時以1球領先。

換邊後南區再接再厲，49分鐘，佐佐木周接應史提芬彭利拿直線形成單刀，但面對奧利斯竟然選擇傳給後上的夏志明，結果後者被吹越位，冠忠南區錯過擴大比數的良機。其後流浪分別換入劉智樂及黃晉軒加強攻勢，但面對全軍退守的南區，流浪的高空轟炸戰術略顯單調，76分鐘，林嘉緯開出角球，亞加斯圖雖然頭槌搶到第一點，但未能威脅南區門將謝德謙。

82分鐘，冠忠南區完成致命一擊，佐佐木周開出罰球，遠柱的川瀨浩太力壓杜格拉斯頭槌二傳，造就史提芬彭利拿門前頂入，為球隊領先至2比0。雖然標準流浪臨完場前補時階段，靠亞加斯圖門前掃射得手，一度追至1比2較接近比數，但為時已晚。最終冠忠南區鎖定2比1勝局，相隔近5個月之後再嚐贏波滋味。

今仗斧山道運動場一直狂風不斷，令球員在判斷皮球軌跡方面增添不少難度，主隊標準流浪於上半場更要逆風作戰，後備入替的黃晉軒坦言球隊表現因此受到影響：「入局方面係難啲；跟住一心想追平比數，要焗住去，就會比較幸苦。」標準流浪今季遇強愈強，但與同級對手對壘卻經常出現失分情況，黃晉軒賽後作檢討，認為日後有需要加強取勝決心。

遭遇9場不勝的冠忠南區，終於取得久違的三分，比賽哨聲響起之際，一班南區球員都顯得非常興奮，賽後冠忠南區主教練列文，坦言重返勝軌的感覺非凡：「我哋好耐冇贏過波，今場所人球員都表現得好好，賽前我哋做足功課，大家全場跟足呢套作戰計畫，專注度十足。」他認為今場比賽環境欠佳，令球隊一度陷入苦況，但認為南區值得獲勝。列文亦不忘大讚球隊進攻表現，並認為少不了球員訓練期間下足苦工：「我哋用咗6至7個月時間去改善進攻表現；今場冇辦法力保不失係有啲洩氣，球隊係好想一下子就做好所有嘢，但踢波嘅嘢冇可能一步到位，跟住落嚟我哋會練好防守，呢個會係我哋嚟緊嘅挑戰。」