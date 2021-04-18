伊恩拿祖6場入9球！李城讓波都值博

周一(19日)凌晨英足盃4強大戰，李斯特城同修咸頓喺溫布萊爭奪決賽入場券。「狐狸」前鋒伊恩拿祖近期腳風勁順，近6場個人入9球，加上「狐狸」喺羅渣士帶領下，出戰英足盃水準好穩定，近8場英足盃贏7場，「狐狸」讓平半波童捧上盤。（myTV SUPER周一凌晨1時30分直播）

李斯特城從未贏過英足盃冠軍，球會137年歷史只曾4次躋身決賽，對上一次已經係1969年，今屆能夠殺入4強，當然希望一搔52年之癢。事實上「狐狸」上屆英足盃亦打入8強，連同今屆在內，近8場英足盃取得7勝1負，戰意十足。

「狐狸」對上兩場聯賽雖先後不敵曼城及韋斯咸，不過兩者近期狀態都好弗，相信輸波對佢哋信心冇太大影響，而且早前獲選為英超3月最佳球員嘅伊恩拿祖保持勇態，上場對韋斯咸又梅開二度，近6場比賽已有9球進帳，面對鬆散嘅「聖人」防線，又係數胡好時機。

修咸頓後防不穩

修咸頓聯賽連盃賽近5場2勝3負，表現唔算突出，而且5場比賽入面，只有上圈英足盃對英冠球隊般尼茅夫能夠保持清白身，其餘4場加埋失12球，包括上場對護級分子西布朗淨吞3蛋，後防嚴重不穩。睇埋往績，「狐狸」近13次鬥「聖人」只輸過3次，除咗今季聯賽首循環贏2比0，上季更曾試過上演一幕9比0大屠殺，今場「狐狸」讓平半宜揀上盤，此外「聖人」已經連續5場總入球開3球或以上，2.5球大亦值得兼顧。