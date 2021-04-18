皇馬旺到爆　客W派錢

西甲榜首雙雄分途出擊，當中2哥皇家馬德里作客基達菲上演「馬德里打吡」。皇馬雖然傷兵唔少，但接連喺「國家打吡」同歐聯過關，士氣大振，挾聯賽4連勝之勢，力足打爆態沉嘅基達菲，簡單捧客勝。（Now 632及611周一凌晨3時直播）

皇馬近期唔單止有沙治奧拉莫斯及華拉尼確診新冠肺炎，丹尼爾卡華積同客串右閘嘅盧卡斯華斯基斯都傷埋。好彩主帥施丹識執生，倚重卻奧斯嘅精準傳送，配合左翼雲尼斯奧斯祖利亞打反擊，令箭頭賓施馬如魚得水，近7場有上陣嘅聯賽都有士哥，共轟9球，包括上輪國家打吡贏巴塞2比1之役先拔頭籌。「銀河艦隊」除咗喺歐聯淘汰利物浦殺入4強外，近10場聯賽獲8勝2和，單計近4場全勝，依家只落後榜首馬體會1分，為爭標一定搏甩髀。

主隊基達菲陷於低潮，近12場聯賽僅得1勝4和7負，其中8場冇波入，攻守都唔掂檔，依家仍有降班威脅。雙方近14次碰頭皇馬豪取13勝1和，擺明格食格，客勝乃不二之選。

至於榜首馬體會較早時間出擊，主場迎戰榜尾伊巴。馬體會近況下滑，近9仗聯賽只得3勝4和2負，其中8仗開2球或以下，蘇亞雷斯、祖奧菲歷斯及助攻力強嘅捷比亞繼續養傷，攻力難有起色，尤其以首席射手「阿蘇」缺陣影響最大。

包尾大幡伊巴雖然近13仗聯賽未贏過，但當中9仗開2球或以下，可見防守唔算太差，加上佢哋只落後尾4嘅華拉度列4分，護級未絕望，必定死守求1分，2.5球嘅細盤有計。