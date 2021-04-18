港超聯　兩度落後　天水圍飛馬反勝晉峰

天水圍飛馬周日（18日）在「中銀人壽香港超級聯賽」回師主場元朗大球場，面對晉峰的挑戰。最終主隊在兩度落後的情況下，在末段靠年屆44的法比奧做「奇兵」入球奠勝，以3比2反勝晉峰，並以3分之差落後次席的東方龍獅。

主隊飛馬受制於基斯停賽，派出胡晉銘客串中堅，夥拍古安奴扼守中路；客軍晉峰除費利浦薩取代紀思昊擔正外，正選陣容與上場大致相同。

為鞏固聯賽3甲位置，飛馬今仗不容有失，動員過千名球迷入場撐場，聲勢浩大。然而近況3連敗的客軍是初段佔先的一方，4分鐘費利浦薩落底傳中，羅俊仁來遲一步未能接應。

戰至12分鐘主隊創造出首個具威脅攻勢，謝朗軒爆過彭軍凡傳中，林駿杰輕鬆沒收。17分鐘孫銘謙殺入禁區起腳，又被艾拔簡勞捨身擋出。

主隊圍攻不成被晉峰偷襲成功，鄭璟昊壓上傳中，費利浦薩亂軍中將球撞入，攻入球隊今季聯賽首個非涉及12碼的入球，兼在22分鐘取得領先優勢。

晉峰領先後頻頻憑反擊發難6，費利浦薩29分鐘傳中，廖億誠施頂被梁興傑英勇撲出。主隊隨後屢次靠謝朗軒擲「手榴彈」進攻，並於38分鐘獲得回報，山度士禁區內截到皮球卧射得手，替球隊半場前追和1比1。

易邊後兩方均作出調動，飛馬以上仗交出助攻的羅曉聰入替今場擔正的陳柏衡，而客軍亦以黃洛入替彭軍凡。

52分鐘，上場大演「帽子戲法」的達施華接應黎格爾傳中撞射，可惜被林駿杰撲出。主隊未能反超更再一次尾柱走甩對手，被廖億誠頂成2比1。

不過轉眼間山度士便再一次接應挺身而出替球隊扳平2比2，他接應達施華傳中球60分鐘門前撞入。主隊及後乘勝追擊，雖然羅曉聰連射2腳未能考驗林駿杰，但尾段飛馬憑後備入替的法比奧，接應謝朗軒的傳中一頂破網。

最終天水圍飛馬在主場以3比2反勝對手，全取3分後，以3分之差落後第2位的東方龍獅。同日冠忠南區擊敗標準流浪壓上第6位，晉峰輸波後隨即以6分跌落榜尾，落後尾二的流浪2分。