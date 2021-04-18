港超聯　44歲法比奧：入波係我嘅使命！

周日（18日）港超聯賽事，天水圍飛馬在兩度落後晉峰下追成2比2平手，在末段年屆44歲的法比奧充當「奇兵」頂入奠勝一球，為球隊搶得寶貴3分之餘，更再一次刷新港超聯最年長入球球員紀錄！

飛馬在這場賽事被客軍晉峰逼得非常緊湊，雖然先後被費利浦薩和廖億誠攻破大門，但山度士亦二度扳平，末段更憑法比奧頂入致勝球，全取3分。他走向場邊與球迷和後備席廂的職球員慶祝後，向記者展示兩個4字的手勢，代表他以44歲之齡，再次刷新港超聯最年長球員入球的紀錄。

「我要提醒自己我嘅年齡，好開心喺44歲能夠繼續入波，我估我自開展職業生涯，冇一年會錯過入球。」還記得法比奧初來港效力愉園的時期是司職射手，入球的感覺對這位後來愈踢愈後的老將來說，可謂絕對不會陌生。「入波係我嘅使命，今次我達到44歲入球嘅里程碑，如果下一季我仲踢，我希望可以延續！」

坊間曾經有聲音質疑過法比奧的年齡，但他堅稱年齡並非職業球員的局限：「球隊每一位都鼓勵我可以踢落去，有時有人會話我嘅年齡係一個問題，但如果我係職業球員，每一日都盡力做好自己，又有好嘅休息，我絕對可以踢落去。」