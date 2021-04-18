文尼或今夏走人　利物浦斟巴塞快翼

利物浦歐聯出局之後，今季四大皆空，仲面臨主力流失危機，英國《每日郵報》爆料，指紅軍翼鋒沙迪奧文尼好可能今夏離隊，會方亦做定兩手準備，一旦呢位29歲塞內加爾國腳走人，就會收購巴塞隆拿快翼奧士文尼迪比利，填補佢嘅位置。

以往都有傳出沙迪奧文尼可能轉會嘅消息，隨住利物浦今季緣盡各項錦標，令呢位進攻主力意興闌珊，進一步增加佢離隊嘅可能。

由於沙迪奧文尼只剩下2年合約，紅軍為免將來失去議價能力，唔排除今夏就出售佢。據悉，皇馬教練施丹一直非常欣賞沙迪奧文尼，「銀河艦隊」成為最大潛在買家。

利物浦亦為沙迪奧文尼離隊做好準備，打算簽入奧士文尼迪比利補充實力，呢位23歲法國國腳今季表現有改善，已為巴塞轟入10球，佢除咗司職邊路位置之外，仲可以踢正前鋒，技術全面。

由於奧士文尼迪比利只剩下1年合約，仲未展開續約談判，加上巴塞陷入財困，債務高達10億鎊，今夏出售迪比利套現，並唔出奇。

另外，利物浦亦睇中RB萊比錫中堅伊巴希馬干拿迪，希望下季用呢位身高1米94嘅法國守將，拍住華基爾雲迪積克扼守中路，只要解決防線問題，紅軍下季有力捲土重來。