普巴發錢寒　要求曼聯畀50萬鎊周薪

法國中場保羅普巴同曼聯合約將於2022年夏天屆滿，近日有消息傳出佢同會方續約談判細節，話佢獅子開大口要求50萬鎊周薪(約537萬港元)，即係3年前智利前鋒阿歷斯山齊士嘅人工，大家估吓曼聯會唔會應承佢？

英國《每日星報》爆料，曼聯對待普巴嘅態度，一直在留用同出售之間掙扎，而普巴兩年前曾表態想去皇馬，之後更「受傷缺陣」，但皇馬近年陷入財困，冇咁多錢挖角，事情一直拖拉至今，普巴近期亦專心為曼聯出力，冇再製造麻煩。

不過普巴即將踏入合約最後一年，又到續約談判時候，普巴嘅「吸血鬼」經理人拉奧拿指示佢盡量抬高周薪叫價，而50萬鎊周薪亦係普巴本人意願，因為曼聯曾有先例，阿歷斯山齊士就享受過呢個級別嘅頂薪，至於「山神」加盟後表現令人失望，則並非普巴考慮因素。

報道仲話，普巴如果以50萬鎊周薪續約，將會成為英超人工榜榜首，加埋獎金同肖像權，佢每周收入可高達80萬鎊。

好明顯，普巴喺度測試緊曼聯底線，不過曼聯經過「山神」事件，加上疫情打擊，肯定唔會答應普巴要求，雙方將繼續談判，睇吓搵唔搵到大家都接受嘅方案。