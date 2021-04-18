VAR幾乎玩殘廠仔　富咸臨尾香護級堅危

周日晚（18日）英超頭場倫敦打吡，阿仙奴畀VAR玩殘，兩番食詐胡兼輸12碼，好彩完場前尼基迪亞建奇功，喺主場逼和富咸1比1，令富咸護級機會愈來愈渺茫。

阿仙奴挾日前歐霸大勝布拉格斯拉維亞嘅餘威，一開波即圍住富咸嚟攻，連續2仗聯賽擔正嘅加比爾馬天尼利，初段於門前笠射出界，之後佢再接應伊美路維橫傳拗腰抽射，又過唔到富咸門神艾路拿十指關。富咸上半場僅有嘅進攻，祖殊馬查射波省到人僅僅斜出。去到40分鐘出現爭議一幕，阿仙奴翼鋒布卡約沙卡回後，比利連再傳中畀丹尼施巴路斯頂入，但VAR指沙卡嘅腳趾越位在先，被判無效，完半場前再有馬天尼利快射搞到對手擺烏龍，可惜之前傳波嘅伊美路維又越位，令「兵工廠」連食兩鋪詐胡。

易邊後富咸明顯有起色，勒美拿於禁區被加比爾馬加希斯踢跌，經VAR確認後判罰12碼，祖殊馬查操刀破網，為富咸打破僵局。阿仙奴隨即換入尼高拉斯比比及湯馬士柏迪，點知冇耐箭頭拿卡錫迪拉傷，焗住換入尼基迪亞，之後比比窄位頭槌，又畀對手護空門救出，去到補時階段，連門將馬菲賴恩都上前助攻，接應角球頭槌跣後，施巴路斯勁射被擋出不遠，尼基迪亞門前執雞扳平，總算搶番1分。相反，富咸嘔番兩分出嚟，繼續排尾3，落後今晚先比賽嘅尾4般尼6分，仲要打多2場，只係剩番5輪，護級愈來愈渺茫。