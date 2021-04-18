麥巴比起孖二弟絕殺　聖日耳門神奇逆轉

周日法甲早場上演神奇逆轉好戲，排第2嘅巴黎聖日耳門主場火併聖伊天，戰況峰迴路轉，聖日耳門喺末段落後下憑基利安麥巴比起孖反超，補時又被逼和，去到最後一擊由「二弟」莫路伊卡迪絕殺，最終贏3比2，並把握住榜首里爾日前失分嘅機會，追近至落後1分。

呢場波前段大部份時間都係攻防戰，聖日耳門撳住打但入唔到波，去到78分鐘更被客軍丹尼斯布安加攻破大門落後0比1，麥巴比1分鐘後即憑12碼追和，87分鐘再射入另一個12碼反超前2比1，但踢到補時90+2，聖伊天夏蒙馬反擊得手扳平2比2。

聖日耳門最後一擊狂攻，終於靠莫路伊卡迪近門頭槌絕殺，協助球隊贏3比2，由於榜首里爾日前只能逼和蒙彼利埃1比1，令聖日耳門追近至落後1分，並少踢1場，爭標主動權重回聖日耳門手上。

麥巴比效力聖日耳門嘅神級數據繼續刷新，佢為球隊上陣165場，攻入125球及60次助攻，合共製造185球。

至於今仗繼續停賽嘅尼馬亦有在看台觀戰，法國傳媒報道呢位巴西王牌準備同球會續約至2026，年薪高達3000萬歐元，等待正式官宣，離隊傳聞一掃而空。