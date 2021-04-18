F1　韋少力壓黑帝　奪今季首勝

一級方程式（F1）意大利伊莫拉站周日（18日）上演正賽，是日場地濕滑加上賽道峽窄導致意外頻生，平治的保達斯與威廉士的羅素於第32圈相撞後，今季首現紅旗。紅牛的韋斯塔本於這個63圈賽事幾乎由頭帶到尾，最終以2小時02分34秒598力壓出現失誤的平治「黑帝」咸美頓稱王。麥拿倫的諾利斯得第3名，生涯第2次上頒獎台。

平治「黑帝」咸美頓巴林站險勝韋斯塔本贏得今季首勝，第2站的前段亦是由二人進佔頭兩位。今場關鍵落在第31圈，兩架平治車先後「出事」，先是換上軟軚的咸美頓在31圈罕有地出現失誤，在過彎時滑出賽道外要倒車才能繼續賽事，他其後再度進站，瞬間由第1跌落第9名。怎料隊友保達斯被威廉士的羅素從後撞到，兩車隨即打轉出賽道，今季首現紅旗，令比賽一度暫停25分鐘。羅素下車時顯得相當不忿，更拍打保達斯的頭盔，保達斯則無奈地坐在地上。

紅旗令咸美頓有時間讓戰車再進站維修，第35圈重新開始，「黑帝」隨即反擊，對前面的車窮追猛打，第55圈已追到第3位，麥拿倫的諾利斯死守到第60圈亦最終守不住。最終韋斯塔本以22秒領先優勢贏得今站冠軍，咸美頓以第2名完成。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！