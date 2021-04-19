【官宣】歐超聯面世8月開波　足球驚天革命

蘊釀多年嘅歐洲超級聯賽(歐超聯)革命性面世！由皇家馬德里會長皮里茲牽頭嘅歐超聯賽會，周一(19日)早上發聲明宣布，12支歐洲頂級勁旅已經同意參加呢項全新賽事，包括英超「Big 6」曼聯、曼城、利物浦、阿仙奴、車路士、熱刺，西甲3雄皇家馬德里、巴塞隆拿、馬德里體育會，以及意甲3大勁旅祖雲達斯、AC米蘭同國際米蘭，而且歐超聯計劃會喺今年8月火速展開！

歐超聯聲明表示，第1屆賽事會喺8月展開，賽事安排喺周中舉行，一共會有20支球隊參賽，除咗目前12支落實球隊之外，另外會有3隊加入成為「創辦會員」，呢15隊將永久獲得參賽資格，呢外5隊就會每年視乎成績獲邀參加。據德國傳媒報道，拜仁慕尼黑同RB萊比錫已經答應參賽，好可能會成為另外3支「創辦會員」之一。15間「創辦會員」將可即時瓜分35億歐元獎金。

呢項充滿爭議嘅賽事成立，將令足球壇引嚟翻天覆地嘅改變，歐洲足協隨即發表嚴厲聲明，表明參加歐超聯嘅球會將面臨被禁踢本土賽事、歐洲賽事同世界賽事，國際足協亦表示支持歐洲足協嘅決定，英超、西甲、意甲賽會均表態反對旗下球會參賽。

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出任歐超聯首位主席嘅皇馬會長皮里茲表示：「我哋會喺各個層面幫助足球發展，將足球帶到合適嘅地方，足球係世界上唯一有超過40億球迷嘅運動，作為大球會係有責任回應球迷嘅訴求。」歐超聯2位副主席由祖雲達斯會長安迪亞阿尼利、曼聯主席祖爾格拉沙擔任，原本擔任歐洲足球聯盟主席嘅安迪亞阿尼利亦已辭去舊有職務。