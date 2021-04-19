歐超聯點玩法？即睇懶人包

●有咩球隊參賽？

一共會有20隊，12支已落實參加球隊為曼聯、曼城、利物浦、阿仙奴、車路士、熱刺、皇家馬德里、巴塞隆拿、馬德里體育會、祖雲達斯、AC米蘭同國際米蘭，另外仲有3支身份未明嘅「創辦球會」，據報可能係拜仁慕尼黑、多蒙特、RB萊比錫、西維爾、巴黎聖日耳門、馬賽同里昂都有可能。

●賽制係點？

賽事會安排喺周中舉行，明顯係取代舊有嘅歐聯、歐霸盃賽事。20支球隊會分成兩組，每組10隊進行主客雙循環聯賽，每組前3名可以自動晉級8強，第4、5位球隊就進行兩回合附加賽，爭奪剩低2個8強席位。淘汰賽會採取主客兩回合制，5月上演嘅決賽會喺中立場舉行。

●對舊有賽事有咩影響？

極大！歐超聯成立等如「自立門戶」，取代歐洲足協舉辦嘅兩大賽事歐聯同歐霸盃，呢個亦係歐洲足協採取強硬態度嘅原因。如果英超、西甲、意甲等賽會堅持反對，最壞情況係參加歐超聯嘅球會將脫離本土聯賽。

●點解要搞歐超聯？

錢當然係最大原因，15間「創辦球會」將會可即刻瓜分35億歐元獎金，名義上係畀佢哋發展球場基建以及補償新冠肺炎影響嘅收入。據報歐超聯預計每年可以收入40億歐元，當中大部份會落入15間「創辦球會」手中。