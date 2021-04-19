打破魔咒！卡雲尼成C朗後最強「曼7」

周日(18日)深夜英超，曼聯主場以3比1擊敗般尼，追至落後榜首曼城8分。卡雲尼後備上陣射入1球，今季各項賽事已為紅魔鬼攻入10球，成為自C朗之後，首位單季入波達雙位數嘅曼聯7號球員，打破「曼7」魔咒。

開賽18秒，般尼前鋒基斯活特曾經頭槌破網，但因為越位在先，被判入球無效，曼聯企穩陣腳之後，控制大局，麥湯米尼、般奴費南迪斯、格連活特等中前場球員先後埋門，但都無功而還。

直至下半場開波3分鐘，曼聯終於打開紀錄，拉舒福特左路傳中，般奴費南迪斯門前一漏，由格連活特射入。不過2分鐘後，般尼就由達高斯基頂入扳平1比1。曼聯踢到84分鐘再次領先，格連活特禁區右路起腳入網，去到補時，卡雲尼近門射成3比1。

卡雲尼呢個入球意義重大，因為佢成為2008/09年球季C朗之後，首位單季入波達雙位數嘅「曼7」，當年C朗離隊後，着過曼聯7號嘅奧雲、迪比、迪馬利亞、阿歷斯山齊士等球星，表現都令人大失所望，惟獨卡雲尼可以踢出水準，果然真金不怕紅爐火。

賽後曼聯領隊蘇斯克查表示，卡雲尼今場主動要求做後備，希望養精蓄銳，必要時先至上陣搏殺。曼聯今場上半場冇波入，但換邊後，卡雲尼後備上陣，紅魔鬼攻入對手3球，可見呢位烏拉圭國腳對於曼聯進攻有舉足輕重影響。盛傳卡雲尼可能今季結束後離隊，經此一役後，相信會方應該會全力挽留佢。