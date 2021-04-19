政府開綠燈　場地單車國家盃落實5月舉行

香港單車總會主席梁鴻德周一（19日）宣布，政府已批准下月中以「泡泡形式」舉行國際單車聯會（UCI）國家盃。賽事預計將吸引各國頂尖高手來港參賽，成為「牛下女車神」李慧詩備戰奧運的重要一戰。

繼2016、2017及2019年成功舉辦場地單車世界盃及世錦賽後，香港將軍澳香港單車館終於再有大型國際單車賽事上演。第一屆國際單車聯會（UCI）國家盃定原有3站賽事，3月的英國站因疫情關係取消，第2站香港站暫定於5月13至16日上演。梁鴻德表示，賽事會以「泡泡形式」舉行，至於是否所有參賽選手抵港後可豁免21日檢疫隔離，或是否需要根據政府目前的入境限制，以國家地區分極高、高、中、低風險等級等，有關詳情仍有待政府的正式批文。據賽事官網資料，海外選手及職員抵港後需出示檢測報告證明無染疫，另外賽會安排他們入住香港單車館附近的兩間酒店，並提供專車來往機場、酒店及香港單車館，以減少染疫風險。

距離東奧開幕僅餘3個多月，目前香港單車隊僅得李慧詩一人留港訓練，日前她出席記者會時對於主場出戰單車國家盃表示期待，並透露早前已接種復必泰疫苗。她表示，目前狀態良好，有信心衝擊爭先賽及競輪賽奧運獎牌。