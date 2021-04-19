加利仔怒插：罰曼聯利物浦降班兼褫奪冠軍！

英超Big6宣布參加新成立嘅歐洲超級聯賽後，外界普遍反應都係負面，認為一眾豪門只係為賺錢而背棄足球歷史同球迷。曼聯名宿加利尼維利就非常憤怒，周一(19日)喺英超直播節目中瘋狂發炮，要求英超賽會重罰曼聯、利物浦降班，兼且褫奪佢哋贏過嘅冠軍。

加利尼維利表示：「我支持曼聯超過40年，但今次真係覺得極度嘔心！尤其係對曼聯同利物浦，利物浦一直扮係『你永不會獨行』嘅球會，但佢哋竟然選擇加入一個毫無競爭、永遠唔會降班嘅賽事......一切都只係出於貪婪！曼聯、阿仙奴、熱刺甚至連歐聯都冇份踢，但就想拎到權利去踢(歐超聯)，簡直係笑話。」

加利仔發表呢番言論嗰陣，歐超聯仲未官方宣布，佢就表明球會一旦宣布參賽，理應立即受到重罰：「由得佢哋自立門戶，但就即刻作出嚴懲，巨額罰款、扣分、褫奪佢哋嘅冠軍，罰曼聯、利物浦同阿仙奴降班，因為佢哋係最有歷史嗰3隊，所以要得最大懲罰，曼城同車路士呢啲暴發戶都係令我討厭，至於熱刺我係完全唔在乎。」