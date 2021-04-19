熱刺怒炒摩連奴　結束17個月執教生涯

熱刺宣布解僱領隊摩連奴，結束佢喺呢支倫敦球隊嘅17個月執教生涯。熱刺將於周日(25日)晚英聯盃決賽對曼城，依家突然換帥，令人意外。賴恩美臣及基斯鮑維暫時擔任看守領隊。

熱刺嘅聲明中表示：「球會今日正式宣布，摩連奴及教練團已被解除職務。賴恩美臣將帶隊負責今日嘅訓練。」

熱刺主席利維則表示：「摩連奴同佢嘅教練團一直陪伴住我們度過球會最艱難嘅時期，佢係一個真正嘅專業人士，喺疫情期間表現出巨大嘅應變能力。就我個人而言，我好享受同佢嘅合作，但遺憾嘅係，事情並冇按照我們雙方嘅設定進行。佢將永遠受到呢度嘅歡迎，我哋多謝佢同教練團所做嘅貢獻。」

58歲嘅摩連奴喺2019年11月接任熱刺領隊，頂替被炒嘅普捷天奴。首季喺英超取得第6，熱刺現時排第7，外界推測佢哋要殺入前4機會不大，球隊本來對「摩二季」寄予厚望，希望可以贏取聯賽錦標或歐洲賽錦標，可惜事與願違。

綽號「寸王」嘅摩連奴曾經執教車路士及曼聯等英超球會，於車路士取得輝煌成績，其後於2016年執教曼聯，曾協助「紅魔鬼」贏得社區盾、英聯盃及歐霸盃，熱刺係佢自波圖成名後，執教生涯唯一一隊未能取得任何錦標嘅球隊。不少球迷指佢固步自封，退步不少，未能與時代並進。

摩連奴、熱刺重要時刻

2019年11月20日 熱刺宣布聘用，雙方簽約4年

2019年11月23日 摩帥首場熱刺賽事，作客以3比2擊敗韋斯咸

2020年3月11日 熱刺兩回合累積0比4不敵RB萊比錫，歐聯16強出局

2020年6月23日 主場擊敗韋斯咸，取得英超第300場勝仗

2020年10月4日 倒戈作客以6比1大勝曼聯

2021年3月19日 歐霸16強領先薩格勒布戴拿模2比0，次回合作客踢至加時，總比數輸2比3被淘汰

2021年4月19日 熱刺宣布解僱摩連奴，結束17個月賓主關係