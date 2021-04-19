英超大戰　利物浦轟炸列斯聯

英超周一獨腳戲，啱啱喺歐聯8強出局嘅利物浦作客列斯聯。利物浦由上季英超冠軍到今季4大皆空，聯賽前4成為今季唯一希望，剩番最後7輪，場場都會搏命搶3分，不過列斯聯狀態亦弗，聯賽3連勝包括上場擊敗曼城，士氣正盛，兩軍都擁有超強助攻力雙翼衞，今場等睇入球騷，2.5球入球大抵玩。（Now 621及611周二凌晨3時直播）

列斯聯連續3場贏對手2比1，對手由富咸同錫菲聯等護級份子，到奪標大熱曼城都係佢哋手下敗將，其實再對上一場，列斯聯都同車路士踢成0比0，佢哋絕對唔怕同強手對碰。

列斯聯遇強唔會縮

列斯聯現時得球同失球都啱啱好係49球，如果今場再有同時入波又失波，就會成英超史上第2快得球同失球達到50球嘅球隊，追平1994/95年球季昆士柏流浪嘅紀錄（32場），至於英超最快得失球都達50球嘅球隊，係2007/08年球季嘅熱刺，佢哋用30場已經達到呢個數字。

上述紀錄亦進一步證明，列斯聯確係一隊入得又失得嘅球隊，無論成績如何都鍾意進攻。球迷大多會談及利物浦雙翼衞阿歷山大諾特及安德魯羅拔臣，但列斯聯一對翼衞今季表現亦可圈可點，艾寧及阿里奧斯基喺邊線位置不斷製造威脅，係列斯聯今季進攻一大殺着。

利物浦雖然被皇家馬德里喺歐聯淘汰出局，但次回合發揮正常，已經回復最佳水準，事實上，佢哋喺聯賽同樣取得3連勝，現時只同第4嘅韋斯咸相差3分，下屆歐聯入場券仍然有價講，而且亦係佢哋今季唯一目標，當然會搏盡。首循環紅軍主場同列斯聯踢4比3，今場預料都係一場入球騷，2.5球大熱得有道理。

※渡邊年

列斯聯近3場總入球統計

100% 3球或以上