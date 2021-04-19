【寸王落鑊】熱刺炒摩帥原因之一：慳錢

摩連奴終於被炒，早前英國傳媒揭出熱刺同摩帥合約條款，摩連奴在熱刺年薪為1500萬鎊，尚餘2年合約，如果熱刺炒佢，就要賠3000萬鎊，不過當中有條款列明，如果未能取得歐洲賽資格，賠償金就會少好多。熱刺選擇喺英聯盃決賽前開刀，既可激勵士氣爭盃，另方面係為咗慳錢，唔使賠足，結果熱刺只須賠償1600萬鎊(約1.7億港元)。

熱刺2019年尾炒普捷天奴，搵摩連奴入主球隊，主要目的就係捧盃，今季摩連奴一度帶隊登上英超榜首長達4周，又打入英聯盃決賽，成績其實唔錯，可惜嘅係球隊今夏未有增撥資源買人增強防線，熱刺經常後防唔掂，末段失守。

上仗英超賽和愛華頓後，熱刺排名第7，爭入前4難度增加，熱刺同摩連奴合約當中有項條款，假如熱刺失去歐洲賽資格，熱刺炒摩連奴就毋須支付3000萬鎊嘅十足賠償，英聯盃決賽對曼城尚餘不足一星期，熱刺喺呢個時候炒摩連奴，亦斷絕佢捧盃同取得歐洲賽資格嘅機會，英國傳媒披露，熱刺今次炒人只須賠償1600萬鎊，大約係賠償額一半多啲。