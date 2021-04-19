拜仁「橙化」　兩位荷蘭名宿成新帥人選

拜仁慕尼黑教練費歷克日前宣布，要求提早解約，今季結束後離隊，下季將會由邊個執教呢支德甲勁旅，備受關注。德國《圖片報》爆料，指拜仁睇中2位荷蘭名宿雲邦美、坦哈格，變相走回頭路，恢復尹戈爾執教時期嘅「橙化」。

據悉，拜仁原本計劃聘請RB萊比錫主帥拿高斯文執教，但由於涉及巨額毀約金，未必可以成事，於是轉打雲邦美、坦哈格主意。

呢2位荷蘭人都同拜仁好有淵源，43歲嘅雲邦美球員時代曾經效力拜仁5年，捧過2季德甲冠軍，喺球隊歷史上擁有一定地位，依家未有教職，可以隨時上任。

至於51歲嘅坦哈格曾經係拜仁青年軍教練，佢2017年教練阿積士後，已經奪得1次荷甲冠軍，今季亦排緊榜首，最犀利係2018/19年球季領軍爆冷打入歐聯4強，教波功力毋庸置疑。

拜仁曾於2009至11年由荷蘭名帥尹戈爾執教，雖然首季奪得德甲及德國盃冠軍，但第2季成績欠住，球季未結束已經被炒，如果拜仁今次聘請雲邦美或者坦哈格領軍，難免會勾起球迷不愉快回憶。

另外，拜仁發表聲明，指等踢完對利華古遜及緬恩斯嘅聯賽之後，再同費歷克傾解約問題。