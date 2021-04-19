【寸王落鑊】難爭拿高斯文　奇哥成大熱

熱刺辭退摩連奴後，暫時會由青年軍教頭基斯鮑維及賴恩美臣擔任看守領隊，不過相信呢個只係權宜之計，隨着球會正式宣布加入「歐洲超級聯賽」，長遠嚟講必定會聘請一名具份量嘅主帥領軍，避免出現「星散」情況。

根據博彩公司《Betfair》最新賠率顯示，現任RB萊比錫主帥拿高斯文及「德國轟炸機」奇連士文並列成下為任熱刺領隊大熱門，賠率為4.5倍，不過德甲班霸拜仁慕尼黑主帥費歷克早前宣布季尾離任，拜仁同樣視拿高斯文為頭號繼任人選，而且撬走拿高斯文涉及巨額毀約金，熱刺想搶人難度大增。

現年56歲嘅奇連士文分別喺1994/95、1997/98球季效力過熱刺，各項賽事上陣68場射入38球，被視為球會歷來最佳收購之一，佢喺2004年首執教鞭即成為德國國家隊主帥，曾領軍出戰2006世盃決賽周，之後教過拜仁及美國國家隊，最近一次擔任教練係2019年11月執教哈化柏林，不過執咗短短10個禮拜，最終喺翌年2月宣布辭職。熱刺以往都曾經搵過荷杜、舒活等名宿回巢，而且「奇哥」目前冇合約在身，不失為其中一個最佳人選。

熱刺下任領隊賠率

拿高斯文(RB萊比錫) 4.5倍

奇連士文(自由身) 4.5倍

羅渣士(李斯特城) 6倍

京治(熱刺助教) 10倍

阿里基(自由身) 11倍

謝拉特(格拉斯哥流浪) 13倍

柏加(富咸) 13倍

賓尼迪斯(自由身) 15倍

紐奴(狼隊) 15倍

修夫基(英格蘭國家隊) 17倍

沙利(自由身) 17倍

施蒙尼(馬德里體育會) 21倍

樸達(白禮頓) 21倍

馬天尼斯(比利時國家隊) 21倍

註：賠率來自博彩公司《Betfair》