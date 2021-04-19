港超聯　「Gigi事件」林衍廷鮑家耀罰停10場

足總紀律委員會周一（19日）就愉園主教練鮑家耀、球員林衍廷，涉嫌向女球證羅碧芝發表不當言論的事件召開聆訊。經過近3小時的審訊終有結果，裁定針對2人的投訴成立，鮑家耀和林衍廷同被重判停賽10場，基本上宣布今季「收咧」。

事緣上月21日舉行的天水圍飛馬對愉園港超賽事，愉園主教練鮑家耀賽後炮轟當日執法的女球證羅碧芝，指她的體能未能跟上男子足球節奏，要求足總不要再委派女球證執法，言論被指涉及性別歧視。同場球員林衍廷亦曾向羅激烈投訴，據悉林曾以冒犯性語句直斥羅碧芝，事後羅去信足總投訴2人。足總紀律委員會周一（19日）召開聆訊，傳召林衍廷、鮑家耀等有關人士作供。

根據足總《紀律章程》（章程），當天紀律委員會預定下午5時半展開，委員會傳召的林衍廷和鮑家耀分別於約5時40分及6時10分到場，未有按慣例在大堂填寫健康申報表及量體溫，便直接由停車場入口轉入往會議室的樓梯。

聆訊進行約1小時左右，林衍廷率先完成作供，離開足總時未有發言。委員會經審訊後，根據章程第15.1條，裁定針對林的投訴成立，重罰停賽10場！在愉園目前僅餘4場次循環賽事的情況下，假設第3循環如期舉行，林衍廷無論如何都不能趕及再在今季上陣，基本上宣布「收咧」。愉園會方會後稱接納委員會就林衍廷作出的裁決，但根據章程第4章第9.10條，愉園還有權以25,000元罰款，代替5場停賽場數。

而鮑家耀則於約7時50分完成聆訊，委員會根據章程第4章第15.2.1條，亦裁定針對他的指控成立，判罰停賽10場、禁止進入比賽球場，以及罰款3,000元，愉園職員會後未有回應傳媒提問，僅稱會考慮就鮑的判決提出上訴。

另外，委員會當天（19日）還審理有關理文未有參與「菁英盃」4強補賽的事件，結果裁定理文違反「菁英盃」賽事章則，根據第22條第3項，向理文罰款3,000元，涉事球會有權就刑罰提出上訴。

除此之外，有關早前天水圍飛馬和愉園，因未如期繳交「綜合保險保障協議」款項的事件亦備受關注。足總總幹事袁文川，曾在之前被問及會否向涉事球會追究時反問記者：「你又知冇罰則？」但據消息指，委員會當天不見任何相關的議程。