【歐超聯】PSG冇加入原因竟然係咁

今屆歐聯4強份子有3隊宣布參加新成立嘅歐超聯，唯獨巴黎聖日耳門冇表態，更可能唔會參加，背後原因頗複雜，美國《紐約時報》報道，除咗政治同財政因素，PSG主席艾卡理化本身就係歐洲足協高層，而佢旗下傳媒集團beIN Media Group正是歐聯及各大聯賽轉播商，身份頗尷尬。

歐超聯始創球會暫時有12隊，歐聯4強份子就有曼城、車路士同皇家馬德里加入，創辦方正極力拉攏巴黎聖日耳門、拜仁慕尼黑同多蒙特參加，而加入球隊將面臨歐洲足協重罰，據報歐洲足協將會重罰各隊合共500至600億歐元(約4680至5600億港元)，相關球會仲要被降至第5級別聯賽。

面對歐洲足協嚴懲，各隊似乎都企硬，但拜仁、多蒙特都唔想放棄德甲同歐聯，多蒙特其後更宣布唔會參加，而聖日耳門態度就更曖昧，事關聖日耳門主席艾卡理化本人就係歐洲足協董事，加入歐超聯即係自己打自己。

至於佢旗下嘅傳媒集團，總部位於卡塔爾嘅電視網絡，係歐聯及各大聯賽嘅主要轉播商，除非歐超聯都判埋畀佢播，否則艾卡理化冇理由放低自己盤生意，佢參加人哋搞嘅比賽。

依家歐聯4強有3隊加入歐超聯，今屆歐聯仲踢唔踢都未知，如果其他3隊被罰取消資格，聖日耳門就有可能自動成為今屆歐聯冠軍，所以佢哋呢個時候都唔會出聲住，睇定啲先算。