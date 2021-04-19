【歐超聯】歐足協主席：冇呢啲球隊冇所謂！

對於12支歐洲豪門宣布成立歐洲超級聯賽（歐超聯），歐洲足協已即時作出強烈譴責，歐洲足協主席施費林周一（19日）公開表示：「歐洲賽事嘅參賽資格，必須根據成績來決定，所有球隊都應該有機會參加。歐洲足協並非向錢看，目標在於發展足球，歐超聯只係盤生意，我哋正在籌備一個現代化、更具吸引力嘅歐聯，歐洲仲有好多好球隊，就算冇咗嗰啲球隊，歐聯都會繼續舉辦。」

此外，施費林態度堅決地肯定，所有參加歐超聯嘅球員都唔可以代表所屬國家隊出賽，包括世盃及歐國盃決賽周，同時佢透露正進行法律咨詢，研究即時取消參與歐超聯球隊嘅歐洲賽資格，甚至向球會追討有關方面嘅所有捐失。

歐洲足協其後宣布，歐聯於2024年實施改制，參賽隊數由32隊增至36隊，以聯賽形式代替分組賽，每隊比賽由6場增至10場，小組前8名晉身16強，其餘8個名額由第9名至第24名以附加賽決定，至於對賽戲碼則以種子排名決定，亦有傳媒稱此新制為「瑞士制」，各參賽球隊比賽數目將大幅上升，甚至需要將歐洲賽賽期延長至每年1月都有比賽。

相比之下，似乎歐超聯賽制簡單好多，而呢個歐聯新賽制，就令唔少大球會主帥反感。