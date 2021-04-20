【歐超聯】球迷抗議群情洶湧　紅軍隊巴被圍

歐洲12間頂尖豪門創立嘅歐洲超級聯賽面世後，立即受到各界炮轟，作為足球「米飯班主」嘅球迷亦一面倒反對，有份參賽嘅英超「Big6」，每隊球迷都去到所屬主場外高掛橫額抗議，而周二(20日)凌晨出戰英超嘅利物浦更率先走上火線，當隊巴抵達列斯聯主場嗰陣更遇上大批球迷阻攔入場，群情洶湧。

曼聯、利物浦、阿仙奴、車路士、曼城同熱刺落實加入歐超聯後，各隊所屬球迷會都發表聲明反對，唔少球迷更直接踩去主場外抗議，利物浦晏菲路球場就掛上「以你為恥 RIP利物浦 1892-2021」，以示「利物浦已死」，其他各隊主場亦有唔同抗議行動，而周二凌晨作客列斯聯嘅利物浦，就先成眾矢之的。

當利物浦球員由酒店登上隊巴出發嗰陣，附近球迷就用樂器奏起「Money, Money, Money」作為諷刺，當利物浦隊巴去到艾蘭路球場外，大批利迷同列斯聯球迷即走去巴士前攔截，有人更用身體擋起車頭阻止隊巴進入，場外亦有利物浦球迷焚燒波衫，亦有飛機拉起「向歐超聯說不」橫額飛過。利物浦球員最終進入球場，而列斯聯球員就全部著起抗議T恤練習，可以話係四面受敵。

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利物浦呢場英超由沙迪奧文尼31分鐘先開紀錄，但去到完場前3分鐘被列斯聯嘅迪亞高洛蘭迪追平，兩隊踢成1比1平手。利物浦痛失2分後，喺聯賽仍然排第6位，如果歐超聯最終未能成事，「紅軍」下季可能會緣盡歐聯。