【歐超聯】皮里茲現身解畫：歐洲足協靠嚇！

歐超聯破天荒面世引嚟極大回響，作為賽事「牽頭人」兼首屆主席、皇家馬德里會長皮里茲周二(20日)現身解畫，表示成立歐超聯係要「拯救」開始式微嘅足球運動，對於歐洲足協要禁止球員出戰世界盃同歐國盃、禁球會踢本土賽同歐洲賽，皮里茲直言「冇可能發生」，暗示歐洲足協靠嚇！

焦點人物皮里茲周二接受西班牙著名電視節目《El Chiringuito》訪問，佢率先表明：「首要要做嘅話畀大家聽，佢哋所聽到嘅並唔係事實，有人話歐超聯係令貧者愈頒、富者愈富，但歐超聯係要拯救就快消失嘅足球。西甲、英超、意甲球隊喺疫情下蝕大錢，調查顯示年輕一代球迷鍾意打機多過睇波，我哋要提升番足球嘅吸引力，歐超聯可以喺財政上打救球會，而且唔單係大球會，因為當足球金字塔頂層崩塌，底層都冇可能幸免。」

對於歐洲足協嘅嚴懲恐嚇，皮里茲就回應：「歐洲足協話會禁止球員代表國家隊踢國際賽？唔使擔心，呢件事唔會發生，參加歐超聯嘅球員唔會被禁，皇馬、曼城、車路士同其他歐超聯球隊都唔會被禁踢歐洲賽同本土聯賽，呢點我100%肯定，冇可能會發生。」皮里茲表示歐超聯已經籌備咗2年，只係疫情爆發加速賽事誕生，佢仲表明好樂意同歐洲足協、國際足協磋商，尋求最合適嘅解決問題方案。