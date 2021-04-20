相馬直樹領軍！鹿島鹿角強勢反彈

今日睇新聞真係嚇親，有錢球隊話要整個歐超聯，波記，理鬼佢搞咩吖，有波睇就得啦，歐洲嗰邊立立亂，今日轉玩亞洲波，全日心水係鹿島鹿角，日聯盃對北海道札幌岡薩多，鹿角今季成績大倒退，早排炒教練後表現好轉，我估佢哋會繼續反彈，呢場捧主勝。

另一場玩韓職，FC江原對FC光州，江原近3次主場冇失波，值得留意，光州攻力都唔算太強，作客再差啲，我估今場少波入，捧入球細啦。

過關2x1

(二)1 鹿島鹿角 對 北海道札幌岡薩多 主勝

(二)2 FC江原 對 FC光州 入球細(2.5球)

賠率：3.43倍

直播表

周二6:00pm 日聯盃 鹿島鹿角 Vs 北海道札幌岡薩多

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周三2:45am 意甲 維羅納 Vs 費倫天拿

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周三3:00am 英超 車路士 Vs 白禮頓

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