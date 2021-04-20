【歐超聯】合約曝光！12豪門簽約綁死23年

極具爭議性嘅歐超聯正式成立，以皇家馬德里、曼聯、祖雲達斯為首嘅12大豪門，喺歐洲足協制裁威嚇下簽約參加呢項賽事，合約細節亦逐步曝光。據英國《天空體育》消息，12支參加球隊所簽合約為期23年，所有球會都有義務參賽直到2044年。

《天空體育》著名記者Kaveh Solhekol透露：「歐超聯嘅創辦球會，即係嗰12隊同埋另外3隊，都會簽一份為期23年嘅合約，證明佢哋係非常認真。所有球會都諮詢過法律意見，相信賽事係唔會受到禁止，因為若被禁制係有違歐盟同英國嘅競賽條例。」歐超聯主席皮里茲周二(20日)訪問中亦證實，12間球會已經簽約捆綁一齊，冇一間球會可以自己離開。

至於球迷好關心另外3間「創辦球會」身份，德國《明鏡周刊》就得到一張合約相片，顯示拜仁慕尼黑、多蒙特同巴黎聖日耳門(PSG)就係獲邀成為「創辦球會」嘅對象，條款顯示德甲雙雄有30日時間接受邀請，而巴黎聖日耳門就有14日時間接受邀請。不過，拜仁同多蒙特已公開表示唔會參賽，而PSG據報亦會效忠歐洲足協。