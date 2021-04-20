【歐超聯】沒有12豪門的足球世界

歐超聯宣布成立短短時間，已經受到球壇各界激烈反對，歐洲足協更可能會對12間另起爐灶嘅豪門進行強硬制裁，唔單止英超、意甲、西甲考慮將佢哋踢出本土聯賽，歐洲足協主席施費林亦都表明，參加歐超聯嘅球員會被禁為國家隊踢世界盃同歐國盃等國際大賽，如果呢12支勁旅喺球壇「消失」，會變成點呢？

照目前英超排名，「新世界」入面李斯特城會係榜首，韋斯咸、愛華頓同列斯聯就會組成「前4」份子；意甲方面阿特蘭大排第1，拿玻里、拉素同羅馬緊隨其後；西甲就會由西維爾「一支獨秀」，維拉利爾、貝迪斯同皇家蘇斯達望塵莫及。

歐洲賽方面，歐聯4強只有巴黎聖日耳門(PSG)並冇參加歐超聯，如果皇馬、曼城同車路士齊齊被踢走，PSG就會成為冠軍；歐霸盃4強阿仙奴同曼聯被踢走嘅話，冠軍就會由維拉利爾同羅馬爭奪。

至於今夏歐國盃決賽周，英格蘭、西班牙同意大利國家隊當然受到最大打擊，比利時、葡萄牙、荷蘭同法國球會雖然冇參加，但唔少主將都係為呢12間豪門效力，影響同樣唔細，如無意外有一眾德甲兵撐場嘅德國國家隊，會成為奪冠頂頭大熱。