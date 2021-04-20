【女足粉絲團】名將邱嘉慧出戰乙組扶持後輩

在疫情的影響下「大專女子足球賽」悄悄地在周六(17日)下午完成4強賽事。教育大學以1比0擊敗城市大學，而浸會大學則憑港隊成員蘇鎧霖射入12碼，氣走理工大學。決賽將會在本周六(24日)下午2時30分，假教育大學白石角運動場上演，由於疫情關係比賽將閉門進行。

得益於各大專的運動員計劃，港青成員能有更大的機會升讀大學，在各大專院校組成女足球隊的同時，令更多女性得以在大學時代接觸到足球。為了畢業之後仍能繼續享受足球的樂趣，她們開始自組球隊，因而促成了多隊「賽馬會女子足球乙組聯賽」球隊的誕生。例如樂天由多位教大畢業生組成、恆益亦有不少理大舊生、偉發更由現役浸大女足自發組成。

雖然乙組的水平不及甲組，但競爭性相當高，現時榜首為由昔日名將邱嘉慧帶領的樂天，在資訊仍未發達的年代，她已曾被歐洲球會相中，可惜因為當時年紀太小未有外流。在足球仍是體院精英項目的時候，邱嘉慧與其他男球員一同訓練，位置是進攻中場或前鋒，她技術出眾踢法瀟灑。排名第2的花花則有把守港隊大門十多年、經驗豐富的方潔倫坐鎮。大家不妨多加留意乙組聯賽的動向，謝謝。

至於每周大戰連連的「賽馬會女子足球甲組聯賽」，周日(18)傑志作客以1比0擊敗港會，以全勝姿態高踞榜首；多踢一場的公民則被沙田迫和0比0，而小勝大埔2比1的愉園，則緊隨其後排第3。

【上周戰果】

甲組：

公民 0比0 沙田

大聯盟足球學院 1比0 車路士足球學校(香港)

愉園 2比1 大埔

港會 0比1 傑志

乙組：

恆華足球體育會 0比3 黃大仙

恒益 1比3 樂天

花花 1比1 和富社企