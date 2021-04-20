守字行先！車仔收油鬥白禮頓

英超周中繼續好戲連場，今晚就有車路士率先登場，主場迎戰白禮頓。車仔早前殺入歐聯4強，上場英足盃4強更加擊敗曼城，進身決賽，但經過連場大戰後，體力消耗極大，未必回得切氣。加上白禮頓自知實力較弱，必然屯重兵防守，首選中位數2.5球嘅入球細。（Now 621周三凌晨3時直播）

車路士近期3線作戰，賽程非常緊密，包括歐聯8強兩回合都要飛赴西班牙中立場比賽，結果首回合贏波圖2比0，次回合輸0比1，總算晉級4強。車仔喺剛過去周日凌晨英足盃4強，不惜氣力用壓逼性踢法對付曼城，雖然以1比0力克強敵，但耗力甚大，周三凌晨匆匆又要踢英超，球員可謂疲於奔命，或者影響今場發揮。由於對手白禮頓比較弱，相信車路士唔會急於進攻，較大可能係控球在腳，慢慢等待機會入波。事實上，車仔由杜曹執教之後，踢穩陣足球，往往小勝收場，今場隨時又「煲魚生粥」僅僅熟。

另邊廂，排16嘅白禮頓仲要搶分護級，遇上勁旅車路士，就算贏唔到，都希望死守博取1分。其實白禮頓近期表現唔錯，近4場英超取得2勝1和1負，包括上場守和愛華頓0比0，同埋今季作客曼城，亦只係小負0比1，甚至贏過利物浦1比0，踢法非常硬淨。車路士疲兵出擊，要入波相當困難，考慮到佢哋近15場比賽有13場總入球係2球或以下，揀入球細比較划算。

※Mic少

車路士近15場比賽總入球統計

2球或以下 87%

車路士

16艾度亞文迪

28艾斯派古達 6堤亞高施華 2魯迪格

24列斯占士 5佐真奴費路 7尼高路簡迪 21芝維爾

19美臣蒙特 29夏維斯 11迪姆華拿

白禮頓

26羅拔山齊士

3賓韋特 5李維士鄧克 34祖爾韋特文

13柏斯高哥斯 8比蘇馬 14拉爾拉拿 15積及莫達

11李安度杜沙特 9馬奧比 18韋碧克