【寸王落鑊】又袋一筆 被炒5次擸走8千萬鎊

摩連奴日前突然被炒，據英國媒體報道，佢將可以得到熱刺嘅賠償金達1500萬鎊，而自07至2021年佢先後被炒五次，唔經唔覺擸走嘅接近8000萬鎊嘅賠償，相當和味。

寸王喺2019年成為熱刺主帥，原本合約到2023年，根據《每日郵報》披露，摩帥嘅賠償金並唔係之前傳說所講可達到3000萬英鎊，而大約1500萬鎊左右。

熱刺隨着日前與愛華頓喺英超打成2比2之後，對今季要爭取英超前4有一定嘅打擊，而58歲嘅摩連奴是繼2018年被曼聯怒炒之後，再一次被「落鑊」。《太陽報》就計算過寸王自2007年被車仔炒魷之後，先後被4間球會5次解約，合計嘅賠償金共有7750萬英鎊，可以話係「賠償金獵人」，當中車路士喺2007年及2015年總共就賠咗3050萬鎊畀佢。

摩連奴帶領熱刺出戰86場，得勝率為51.16％，比起上一任主帥普捷天奴（54.27%）為低，而佢接掌熱刺時球隊喺英超榜排1４，首季成績有回升排名第6，但今屆球隊表現曾有點起色，但又較為起伏，目前喺英超排名第7。

摩連奴嘅賠償金一覽：

2007年，車路士，賠償金1800萬鎊

2013年，皇馬，賠償金1700萬鎊

2015年，車路士，賠償金1250萬鎊

2018年，曼聯，賠償金1500萬鎊

2021年，熱刺，賠償金1500萬鎊