【歐超聯】修夫基關注Big6禁賽　辛祖擔大旗

歐洲足協主席施費林日前表示，參加歐超聯嘅球員將被禁踢國家隊賽事，據英國《太陽報》報道，英格蘭領隊修夫基對事件非常關注，因為12支歐超聯球隊中有一半嚟自英超，而英格蘭國家隊有一半以上球員都係嚟自Big6球會，禁制令一旦實施，英格蘭國家隊爭奪歐國盃冠軍機會將大受打擊。報道指修夫基已同英格蘭足總密切接觸，睇住事態發展，不過佢哋有信心就算Big6球員真係被禁賽，都唔會喺今夏嘅歐國盃決賽周前實行。

假如英超Big6球員被禁賽，英格蘭國家隊會失去哈利卡尼、拉舒福特、史達寧、菲爾科頓、布卡約沙卡、美臣蒙特、哈利馬古尼、史東斯、佐敦軒達臣、勞基梳爾等主將，就連曼聯外借去韋斯咸嘅「連皇」連格都會被禁。

英國《太陽報》就幫英格蘭排咗個冇Big6陣容，中前場都見得下人，當中以多蒙特翼鋒查頓辛祖領軍，卡維特利雲(愛華頓)、基亞利殊(阿士東維拉)、迪格蘭賴斯(韋斯咸)、奧尼屈堅斯(阿士東維拉)、祖迪比寧咸(多蒙特)等都係上位猛將，不過後防就只可以用高亞迪、馬迪卡殊同泰朗明斯等二線兵，難怪修夫基憂心忡忡。