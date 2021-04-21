【歐超聯】閃電崩潰！英超Big6宣布退賽

引起滿城風雨嘅歐洲超級聯賽(歐超聯)，周一(19日)宣布成立後即面對群眾壓力，短短2日內宣告崩潰，12支「創辦球會」當中嘅英超Big6(曼聯、利物浦、阿仙奴、曼城、車路士、熱刺)，周三(21日)齊齊發表聲明宣布退賽，據報其他球會亦可能陸續跪低，歐超聯計劃將會「夭折」。

自歐超聯宣布成立後，球圈人士均作出聲討，「Big6」嘅球迷亦群起抗議，就連有份參與嘅球員同領隊都持反對意見，喺龐大壓力之下，歐超聯12豪門周三緊急召開Zoom會議，結果曼城率先表示決定退賽，車路士隨後搶先發表退賽聲明，其餘4支球隊幾分鐘後亦陸續加入。

歐洲足協主席施費林對於英超6隊「回頭是岸」表示歡迎：「佢哋終於決定返番嚟大隊，依家最重要嘅係讓事情過去，大家重新團結。」據報國際米蘭、AC米蘭亦都準備退出；歐超聯隨後發出聲明，表示喺6支英超球會「被逼」退賽後，歐超聯將會暫停，並更改比賽模式繼續進行，歐超聯強調賽事完全合乎歐盟規例，唔應該受到第3方影響。