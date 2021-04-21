【歐超聯】車路士場內場外都跪低　球迷狂歡

英超勁旅車路士周三(21日)宣布退出歐超聯，係英超6支球隊中第1隊發表退賽聲明嘅球隊，「藍戰士」周三凌晨主場迎戰白禮頓，開波前遇上大批憤怒球迷阻路，唔畀車路士嘅隊巴進入史丹福橋球場，要總監施治親自落車求球迷放行。雖然車路士最終主場被白禮頓悶和0比0痛失2分，但球隊隨後決定退出歐超聯，仍足以令一眾球迷瘋狂慶祝。

當車路士隊巴駛到球場備戰英超嗰陣，數百名憤怒車迷即衝出攔車抗議，要求班主阿布拉莫域退出歐超聯，車路士名將兼總監施治隨後落車安撫，不斷向球迷表示：「畀啲時間我哋處理。」但球迷就瘋狂喝倒采兼鬧佢係「叛徒」，最終隊巴都獲放行成功入場。激烈抗議入面有車迷被捕，亦有人向警察投擲啤酒樽，場面混亂。

車路士領隊杜曹喺賽前訪問表示，球員受到抗議事件影響未能集中精神，認為球員並冇任何錯誤，唔應該成為球迷出氣袋，結果車路士今場亦表現麻麻，被白禮頓悶和0比0，雖然仍能以得失球差壓住韋斯咸升上第4位，但對車路士嚟講仍然失去寶貴2分。