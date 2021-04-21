【歐超聯】曼聯副主席離任　Big6面臨索償

英超「Big6」宣布退出歐超聯，被視為「浪子回頭」嘅舉動，英國首相約翰遜、歐洲足協主席施費林都讚佢哋作出正確決定。不過退賽唔代表可以當冇事發生，英超Big6仍然面臨極大震盪，曼聯副主席活華特率先宣布今年底離任，多支球隊班主都被要求下台，據報歐超聯更準備向Big6提出巨額索償。

喺歐超聯風波中，曼聯宣布副主席活華特將會喺2021年底合約完期後離任，雖然聲明中冇提到佢嘅離開同歐超聯有關，但活華特作為歐超聯主要「旗手」之一，日前被歐洲足協主席施費林怒插係大話精，難免令人覺得活華特今次係「引咎離職」。

「Big6」一齊跪低後，一眾決策者都難免受到聲討，阿仙奴球迷計劃周六(24日)凌晨對愛華頓前，發起「反高安基」抗議行動；曼聯班主格拉亦就「慣常」受到抗議，但之前民望甚高嘅利物浦班主約翰亨利，依家亦都英名盡喪，名將加歷查同桑拿士都公開表示：「睇唔到約翰亨利喺利物浦仲有咩未來。」

另外，據西班牙媒體報道，原先簽約參加歐超聯嘅球隊，如果自己退出將會面臨巨額罰款，歐超聯正計劃向英超「Big6」作出訴訟，要求巨額賠償。