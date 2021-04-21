丁俊暉世錦賽首圈出局　中國一哥位置危危乎

矢志爭取一嚐世界冠軍圓夢的中國桌球天王丁俊暉，又要再等多一屆，他周一晚在克魯斯堡劇院上演的世界桌球錦標賽首圈，以一局飲恨不敵前世界冠軍冰咸，遺憾「一輪遊」，今季「食白果」無冠落袋，隨時交出中國「一哥」位置。

34歲的丁俊暉已經由「小丁」變為「丁爸」，自2011年奪走大師賽冠軍之後，成就大滿貫就僅差世錦賽冠軍，不過近年距離這個目標好似愈來愈遠。周一晚他出戰今屆世錦賽首仗遇上冰咸的確是首圈賽事中最接近的比併，「小丁」曾一度領先7比5，但狀態愈戰愈跌，與對手打到9比9，決勝局連番失誤，最終冰咸以10比9將丁俊暉淘汰，粉碎了爭冠的希望。

以世錦賽「一輪遊」結束今個賽季的丁俊暉，自2019年尾第三次奪走全英賽後，過去一個半季都無盃落袋，今季20-21年度更甚至無試過躋身排名賽四強，以這個形勢來看，在排名上隨時有機會交出中國「一哥」席位，如果再持續這個表現更可能跌出世界排名前16。

丁俊暉曾被視為最有機會成為首位奪得世界冠軍的亞洲球手，而近六屆好似氣勢逐年遞減，2016年在克魯斯堡走上最巔峰，殺入唯一決賽，惟以14比18不敵「小丑」沙比，而2017年闖入四強可惜又輸給沙比，2018年8強止步，跟住在2019及2020年都只能晉級次圈，今年更首圈出局，在狀態逐漸下滑的情況下，這位中國天王想圓世界冠軍夢，可能只是奢望。

至於中國球手今屆共五人出戰，隨着小丁出局，呂昊天又以2比10慘負馬克艾倫，僅餘下今季奪得大師賽冠軍的顏丙濤繼續闖關。

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